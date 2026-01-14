 المنتخب المغربي خارج الانتقاء العشوائي لفحوصات المنشطات في كأس أمم إفريقيا !

يعَدُّ المنتخب المغربي هو الوحيد في بطولة كأس أمم إفريقيا الذي لم يخضع لاعبوه لإجراءات الانتقاء العشوائي الخاصة بفحوصات تحليل المنشطات، وفق ما تنص عليه اللوائح المنظمة لكأس أمم إفريقيا.

وأوضح موقع “بوابة الجزائر”، في خبر وصفه بالفضيحة، أن عدداً من اللاعبين الأساسيين في صفوف المنتخب المغربي تم استبعادهم من اختبارات المنشطات التي تجرى قبل المباريات وبعدها خلال البطولة، رغم إلزامية هذه الإجراءات على جميع المنتخبات المشاركة.

وأضاف المصدر نفسه أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يتخذ أي إجراء بخصوص هذه المعطيات، رغم أنه يعد مخالفة صريحة للوائح التنظيمية المعمول بها في المنافسة القارية.