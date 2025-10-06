المنتخب الوطني الرديف.. بوقرة يستدعي دهيري لتعويض بلعيد

قرر مدرب المنتخب الوطني الرديف، مجيد بوقرة، استدعاء المدافع حسين دهيري، لاعب اتحاد العاصمة، لتعويض زين الدين بلعيد، الذي التحق بصفوف المنتخب الأول بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش.

وجاء هذا القرار بعد التحاق بلعيد بتربص المنتخب الأول لتعويض غياب محمد أمين توغاي، الذي تعرض لإصابة مع ناديه الترجي الرياضي التونسي.

ويعَدُّ دهيري، من بين أبرز المدافعين الشباب في البطولة الوطنية، إذ يقدم مستويات ثابتة مع فريقه اتحاد العاصمة. وهو ما جعل الطاقم الفني للمنتخب المحلي يضع ثقته فيه لتمثيل الألوان الوطنية في الاستحقاقات المقبلة.