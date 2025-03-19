المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية في غابورون استعداد لمواجهة بوتسوانا

أجرت تشكيلة المنتخب الوطني، سهرة الثلاثاء، أول حصة تدريبية بمدينة بغابورون، تحسبا لمواجهة منتخب بوتسوانا، هذا الجمعة.

ومن المرتقب أن تخوض تشكيلة الخضر مواجهة بوتسوانا، الجمعة (15:00 سا) برسم الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت الحصة التدريبية، حضور جميع اللاعبين، وركز الطاقم الفني للخضر، على تعزيز الجاهزية البدنية والفنية استعدادًا للمباراة المرتقبة بملعب “أوبيد إيتاني تشيلومي” في مدينة فرانسيستاون ببوتسوانا.

وستكون هذه الحصة التدريبية فرصة للاعبين للانسجام معًا، خاصةً أن الخضر يسعون لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار أمام منتخب بوتسوانا.