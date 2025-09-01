إعــــلانات
المنتخب الوطني يدخل أجواء التحضيرات لمواجهتي بوتسوانا وغينيا

بقلم فيصل زيان بوزيان
المنتخب الوطني يدخل أجواء التحضيرات لمواجهتي بوتسوانا وغينيا
ضبطت عقارب الساعة، مساء اليوم الاثنين، على انطلاقة تربص المنتخب الوطني الجزائري، الذي يقام بمركز سيدي موسى الفني.

وذلك تحضيراً للمواجهتين الهامتين أمام منتخبي بوتسوانا وغينيا. لحساب الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وحلّ لاعبو “الخُضر” تباعاً بمقر المعسكر في أجواء جادة ومليئة بالتركيز. إذ شرع الطاقم الفني، بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش، في العمل على الجوانب التكتيكية والفنية. استعداداً لمرحلة حاسمة في مشوار التأهل للمونديال.

