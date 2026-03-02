المنتخب الوطني يواجه هولندا في مباراة ودية تحضيرية

برمج الاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف”، مباراة ودية قوية للمنتخب الوطني، ضمن التحضيرات الخاصة بنهائيات كأس العالم 2026.

وأعلن الاتحاد الجزئري لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن برمجة مباراة ودية تحضيرية لـ “ألخُضر”، ستجمعهم بمنتخب هولندا.

وأوضح المصدر بأن هذه المباراة ستلعب بتاريخ 3 جوان المقبل، بملعب “فينورد روتردام”، على الساعة التاسعة إلا الربع ليلًا (20:45).

ومن المقرر أن تكون مواجهة “منتخب الطواحين” آخر محطة تحضيرية للمنتخب الوطني، قبل دخولهم غمار نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية.