إعــــلانات
الرياضة

المنتخب الوطني المدرسي يتعرف على منافسيه في البطولة الإفريقية 2025

بقلم كريم تيغرمت
المنتخب الوطني المدرسي يتعرف على منافسيه في البطولة الإفريقية 2025
  • 114
  • 0

تعرف المنتخب الوطني المدرسي، اليوم الإثنين، على منافسيه في الدور الأول من البطولة الإفريقية للمدارس 2025.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، ينافس المنتخب الوطني المدرسي ضمن المجموعة الأولى في هذه البطولة.

وسيواجه المتخب الوطني المدرسي ضمن المجموعة الاولى كلاًّ من: غانا، أوغندا، وجنوب إفريقيا.

يذكر أن البطولة الإفريقية للمدارس ستجرى في العاصمة الغانية، أكرا، خلال الفترة ما بين 23 و26 أفريل الجاري.

رابط دائم : https://nhar.tv/Wr1cP
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر