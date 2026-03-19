المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة يواجه الكونغو الديمقراطية وديًّا

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن برنامج تحضيرات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة. والذي يتضمن خوض مواجهتين وديتين أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وستُجرى المباراتان بملعب 5 جويلية الأولمبي، حيث تقام المواجهة الأولى يوم 27 مارس على الساعة 18:00. بينما تلعب المباراة الثانية يوم 30 مارس بداية من الساعة 17:00.

وتهدف هذه المباريات التحضيرية إلى تمكين الطاقم الفني من تقييم مستوى اللاعبين الشبان. ومنحهم فرصة الاحتكاك الدولي، في إطار بناء منتخب قوي قادر على تمثيل الجزائر في الاستحقاقات القادمة.