المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على موريتانيا ودياً

حقق المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة، اليوم الأربعاء، فوزا معنويا أمام منافسه المنتخب الموريتاني، وديا بهدف دون ردّ.

في اللقاء الذي احتضنه ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، عرف تسجيل المهاجم، محمد فالمي، عند الدقيقة الـ74.

مواجهة “المرابطون الصغار” تدخل في إطار دورة ودية دولية ثلاثية، تنظمها الجزائر بمشاركة منتخبي تونس وموريتانيا. إذ ستخوض المنتخبات الثلاثة مباراتين ضمن هذا الحدث.

وتعَدُّ هذه الدورة فرصة حقيقية للمدرب غيموز من أجل اختبار الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، ودمج العناصر الجديدة، وبناء مزيد من الانسجام داخل المجموعة. استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، خصوصًا تصفيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة.