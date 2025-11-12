المنتخب الوطني لتنس الطاولة يضمن ميدالية فضية في ألعاب التضامن الإسلامي

ضمن المنتخب الوطني لتنس الطاولة، المكوّن من ميلهان جلولي وأمين بلة محي الدين، ميدالية فضية للجزائر، في منافسات زوجي الرجال، ضمن ألعاب التضامن الإسلامي المقامة بالسعودية.

وجاء هذا الإنجاز بعد تألق الثنائي الجزائري في الأدوار الإقصائية، حيث قدم أداءً قوياً ومستوى فنياً مميزاً مكنه من بلوغ المباراة النهائية بجدارة.

ويأمل المنتخب الوطني في تحقيق مزيد من النجاحات خلال المواجهة الختامية، لتعزيز رصيد الجزائر من الميداليات في هذه الدورة.