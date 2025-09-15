المنتخب الوطني لـ “الفوتصال” يدخل تربصاً إعدادياً استعداداً لتصفيات كأس إفريقيا

أعلن الناخب الوطني نور الدين بن عماروش، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص التحضيري للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة (فوتصال)، المقرر من 14 إلى 21 سبتمبر الجاري.

في إطار التحضيرات الخاصة بتصفيات كأس إفريقيا للأمم 2025.

وضمّت القائمة 16 لاعباً ينشطون في أندية أوروبية وعربية، من أبرزهم: سمير تيفاف (Sporting Club de Paris)، وسام سي شايب وإسكندر سي شايب (Paris ACASA)، رياض بلواهري (St. Leu CSBJ Futsal)، عبد الله بن ضيف الله (Paris ACASA)، عزيز الدين تكجيراد (US Toulouse)، وهي أسماء تؤكد التوجه نحو الاعتماد على الخبرات الخارجية لدعم المنتخب.

كما استُدعي كلٌّ من يونس بكيّوي من نادي “Novo Mesto” السلوفيني، وهشام عدّي وعبد الحق دجبراني من “AC Aulnay”. إلى جانب ماثيو حداد وبلال عزوز من نادي “FC Kingersheim”.

وينتظر أن يشهد هذا التربص، الذي يأتي في فترة حاسمة، عملاً فنياً وتكتيكياً مكثفاً من قبل الطاقم الفني، بهدف رفع الجاهزية وتحقيق الانسجام بين اللاعبين تحسباً للمنافسة القارية المقبلة.

يذكر أن الجزائر تسعى لتأكيد حضورها القاري في كرة القدم داخل القاعة. بعد تطور لافت في هذا التخصص خلال السنوات الأخيرة. حيث بات المنتخب يراهن على التأهل إلى “كان 2025” والمنافسة على أدوار متقدمة.