المنتخب الوطني لكرة اليد يسقط أمام بولونيا في أول مبارياته في كأس الرئيس

تعرض المنتخب الوطني لكرة اليد، أمسية اليوم الثلاثاء، للخسارة أمام نظيره البولوني، في إطار أولى مبارياته في منافسة كأس الرئيس، ضمن البطولة العالمية.

وتقام هذه المنافسة لتحديد أصحاب المراكز من 25 إلى 32 في مونديال كرة اليد، الذي تحتضنه حاليا النرويج، كرواتيا والدانمارك.

وتعرّض المنتخب الوطني لكرة اليد إلى رابع خسارة في هذا الحدث العالمي، أمام بولونيا بنتيجة 32 مقابل 38.

للإشارة، سيواجه المنتخب الوطني، في ثاني مبارياته في منافسة كأس الرئيس، منتخب غينيا، يوم الخميس. بداية من الساعة السادسة بالتوقيت المحلي.