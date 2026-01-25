المنتخب الوطني لكرة اليد ينهزم أمام مصر ويواجه أنغولا في مباراة مصيرية للتأهل

انهزم المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد أمام نظيره المصري بنتيجة 42 مقابل 28، في إطار منافسات كأس أمم إفريقيا الجارية برواندا، في نسختها السابعة والعشرين، التي تمتد من 21 إلى 31 جانفي.

وتعَدُّ هذه الخسارة الثانية للمنتخب الوطني في الدورة، بعد فوزين حققهما أمام منتخبي رواندا وزامبيا وخسارة أمام نيجيريا. غير أن الأداء المقدَّم أمام المنتخب المصري كان متوسطًا، ما جعل اللاعبين عرضة لانتقادات واسعة بسبب عدم قدرتهم على تأكيد النتائج الإيجابية السابقة.

وعقب الهزيمة الثقيلة، صرّح لاعب المنتخب الوطني ريان عبروس للموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، مؤكدًا: “المباراة كانت صعبة أمام منتخب قوي مثل مصر”، مضيفًا: “التشكيلة قدمت بعض الجوانب الإيجابية، إلى جانب أخطاء وسلبيات يجب تصحيحها”.

وأوضح عبروس: “الطاقم الفني ونحن اللاعبون سنعمل على دراسة النقائص المسجلة، من أجل تداركها في المواجهة المقبلة أمام منتخب أنغولا، خاصة بعد الهزيمة القاسية التي تلقيناها سابقًا أمام نيجيريا”.

وختم اللاعب تصريحه بالتأكيد على أن نتيجة مباراة أنغولا ونيجيريا تجعل لقاء أنغولا حاسمًا، حيث سيلعب المنتخب الوطني الجزائري كل حظوظه من أجل تحقيق التأهل ومواصلة المشوار في المنافسة القارية.