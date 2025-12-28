المنتخب الوطني يتقدم بهدف محرز في الشوط الأول أمام بوركينافاسو

أنهى المنتخب الوطني الجزائري الشوط الأول من مواجهته أمام بوركينافاسو متقدّماً بهدف دون رد، في مباراته الثانية ضمن منافسات المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة الـ23 عن طريق قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، من ركلة جزاء تحصل عليها زميله ريان آيت نوري، إثر مراوغته أحد مدافعي المنتخب البوركينابي داخل منطقة العمليات.

وشهد الشوط الأول تفوقاً واضحاً لأشبال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، من حيث الاستحواذ وتنظيم اللعب، إذ فرض لاعبو “الخضر” أسلوبهم ونجحوا في الحد من خطورة المنافس، مع خلق عدة فرص سانحة للتسجيل.

وينتظر الجمهور الجزائري أن يواصل المنتخب بالنسق نفسه خلال الشوط الثاني، من أجل مضاعفة النتيجة وتأمين الفوز.