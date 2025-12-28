المنتخب الوطني يفوز على بوركينافاسو ويتأهل رسميا إلى الدور ثمن نهائي “الكان”

ضمن المنتخب الوطني تأهله إلى الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا، عقب فوزه على منتخب بوركينافاسو بهدف دون رد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل القائد رياض محرز الهدف الوحيد في المباراة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الـ23، تحصل عليها ريان آيت نوري بعد توغله داخل منطقة الجزاء.

وتمكن “الخضر” من الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية، رغم صعوبة المهمة، خاصة بعد خروج حجام اضطراريا في الدقيقة الـ13 من الشوط الأول، متأثرا بإصابة قوية في الكاحل ودخل مكانه بغداد بونجاح. وكذلك الحال لـ سمير شرقي الذي تعرض لإصابة في الدقيقة الـ60 وحل مكانه رفيق بلغالي.

بهذا الفوز، ضمن “محاربو الصحراء” التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعد جمعهم 6 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الخامسة. يليهم منتخبا بوركينافاسو والسودان بـ3 نقاط لكل منهما، وغينيا الاستوائية رابعة دون رصيد.