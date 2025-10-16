المنتخب الوطني يقفز إلى المركز الـ35 عالميًا في تصنيف الفيفا

يستعد المنتخب الوطني الجزائري لتحقيق قفزة جديدة نحو المركز الـ35 عالميًا. بعدما احتل المركز الـ38 عالميًا في التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وذلك حسب التحديثات الأولية لموقع Football Ranking المختص في حساب النقاط قبل الإعلان الرسمي للفيفا.

وجاء هذا التقدم المستحق بفضل تحقيق أشبال المدرب، فلاديمير بيتكوفيتش، فوزين متتاليين خلال شهر أكتوبر. ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات كأس العالم 2026، ليضمن بذلك تأهله إلى المونديال.

ومن المنتظر أن تعلن الفيفا التصنيف الجديد خلال الأسبوع المقبل، إذ سيعرف ترتيب المنتخبات العالمية تغييرات مهمة. أبرزها الارتقاء الجزائري إلى المرتبة 35 عالميًا، الرابعة إفريقيًا والثالثة عربيًا، خلف المغرب ومصر.

هذا التقدم يعكس العمل الكبير الذي يقوم به الطاقم الفني واللاعبون. ويؤكد أن المنتخب الجزائري يسير بخطى ثابتة نحو استعادة مكانته بين كبار القارة السمراء والعالم. خاصة بعد الأداء المقنع الذي قدمه في الجولات الأخيرة من التصفيات.