المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بجدة استعدادًا لوديتي زيمبابوي والسعودية

يواصل المنتخب الوطني الجزائري تحضيراته بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث خاض، اليوم الثلاثاء، ثاني حصة تدريبية ضمن التربص التحضيري الذي يسبق المواجهتين الوديتين أمام زيمبابوي والسعودية.

وهما المباراتان المقررتان يومي 13 و18 نوفمبر على التوالي.

وعرفت الحصة أجواء جادة وحماسية، ركّز خلالها الطاقم الفني بقيادة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على الجوانب البدنية والتكتيكية. مع تطبيق بعض الخطط الفنية الخاصة بالمواجهة الأولى أمام منتخب زيمبابوي.

وتأتي هاتان الوديتان في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للاستحقاقات القادمة. وعلى رأسها نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، إذ يسعى الطاقم الفني لاختبار جاهزية العناصر واستقرار التشكيلة قبل دخول المنافسات الرسمية.