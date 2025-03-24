المنتخب الوطني يُنهي تحضيراته في تيزي وزو استعداداً لمواجهة موزمبيق

أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم، سهرة اليوم، آخر حصة تدريبية على أرضية ملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد بمدينة تيزي وزو. وذلك في إطار استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام منتخب موزمبيق.

وشهدت الحصة التدريبية أجواء رائعة، إذ ظهر اللاعبون بمعنويات مرتفعة. مستفيدين من الدفع المعنوي الذي حققوه بعد الفوز الأخير على بوتسوانا (1-3).

كما ركز الطاقم الفني بقيادة الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، على وضع آخر اللمسات التكتيكية قبل المواجهة الحاسمة. مع العمل على تصحيح بعض الجوانب الفنية لضمان الجاهزية التامة.

ويطمح محاربو الصحراء إلى تحقيق فوز جديد يعزز حظوظهم في التأهل إلى كأس العالم 2026، في لقاء ينتظر أن يكون مثيرًا أمام منتخب موزمبيق.