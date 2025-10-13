المنتخب الوطني (U20) يفوز أمام كوت ديفوار وديًا

حقق المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة (U20) فوزًا وديًا على نظيره الإيفواري بنتيجة هدف دون رد.

في لقاء جمعهما، مساء اليوم الاثنين، بالمركز الرياضي ببينغرفيل في أبيدجان. ضمن التربص التحضيري الذي يجريه “الخُضر U20” بكوت ديفوار استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وجاء هذا الفوز بعد التعادل السلبي (0-0) في المباراة الودية الأولى بين المنتخبين. ما يعكس التحسن التدريجي في أداء كتيبة المدرب رزيق نادر، الذي استدعى 23 لاعبًا من بينهم أسماء جديدة. بهدف توسيع قاعدة الاختيار وتعزيز المنافسة داخل المجموعة.

ويحضّر آمال المنتخب الوطني لتصفيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة. إذ يسعى الطاقم الفني إلى تجهيز اللاعبين من جميع الجوانب الفنية والبدنية تحسبًا للمشاركة القارية المقبلة.