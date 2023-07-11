المنتدى الأعمال الجزائري الأمريكي حول الاستثمار.. وزير الطاقة يستقبل رئيس المجلس

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، اليوم الثلاثاء، بمقر دائرته الوزارية، رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، اسماعيل شيخون.

كما تركزت المحادثات على حالة علاقات التعاون بين الشركات في القطاع والشركات الأمريكية في مجال الطاقة والمناجم. وكذا آفاق تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية. ولاسيما في مجالات المحروقات والبتروكيماويات والطاقات الجديدة والمتجددة، والمناجم.

كما تطرق الجانبان للتحضيرات المتعلقة بالمنتدى الأعمال الجزائري الأمريكي حول الاستثمار. والمقرر عقده في واشنطن في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2023 ، والذي سيحضره وفد كبير يضم كبار المسؤولين في قطاع الطاقة والمناجم، بهدف بحث، مع الطرف الأمريكي، مجموعة من المسائل ذات الاهتمام المشترك.