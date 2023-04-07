المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين يندد بالعدوان الوحشي الذي يتعرض المسجد الأقصى المبارك

ندد المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين بالعدوان الوحشي الذي طال المصلين والمعتكفين بالمسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل. من قبل الكيان الصهيوني الغاشم وبطرقة همجية.

المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين يدين

وفي بيان للمنتدى انه في ظل استمر هذا التصعيد الخطير ليستهدف مرة أخرى الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة وسط صمت دولي مطبق وسكوت عربي محقق. بدين المنتدى يدين هذا العدوان السافر ومحاولات التدنيس والدوس على أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين.

وحيى المنتدى الشعب الفلسطيني في القدس على وقفتها البطولية في وجه االحتالل والدفاع عن الأقصى. داعيا إلى المزيد من الحشد وشد الرحال إلى المسجد األقصى فهم طليعة األمة في المقاومة.

كما ادان المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين العدوان الذي استهداف كل من لبنان وسوريا، من قبل الكيان الصهيوني. ويدعو دول الطوق إلى توحيد الجهود لمراجهة المحتل، ودعم الشعب الفلسطيني.

مطالبا الحكومات العربية والإسلامية بضرورة التحرك الدولي لحماية األقصى واستصدار قرارات دولية لوقف العدوان على غزة فورا.

– يدعو البرلمانات العربية والإسلامية إلى عقد جلسات برلمانية لمناقشة الوضع في المسجد الأقصى وغزة العزة. وإصدار مواقف تنصر فلسطين ضد العدوان وتحمي القدس من التهويد وتحفظ األقصى من الإقتحامات والإعتداءات من شرطة الإحتلال.