المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين يعزي في وفاة العلامة آيت علجت

قدم المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين تعازيه في وفاة العلامة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت.

وجاء في نص التعزية “تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة العلامة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت رحمه الله تعالى. وأسكنه فسيح الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

وأضاف “لقد فقدت الجزائر أحد رجالات الجهاد والعلم والفقه والدعوة والتربية. وبهذه المناسبة الأليمة والمصاب الجلل لا يسعنا إلا أن نقول ما يرضي ربنا وخالقنا “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما تقدم رئيس المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين عبد المجيد مناصرة بأخلص التعازي والمواساة. لأهله وذويه وتلامذته ومحبيه وإلى عموم الشعب الجزائري و الأمة الإسلامية.