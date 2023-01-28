المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين يستنكر مجزرة مخيم جنين في فلسطين

استنكر المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين، في بيان له مجزرة مخيم جنين في فلسطين. حيث قال “أقدم جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم على ارتكاب جريمة مكتملة الأركان”. و”اقتراف مجزرة جديدة في حق شعبنا الفلسطيني الأعزل بمخيم جنين”. “راح ضحيتها 9 من الشهداء بينهم امرأة شهيدة، إثر اقتحامها من قبل قوات العدو مدججة بمختلف أنواع الأسلحة”.

كما أدان المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين، هذا العدوان، في ظل الصمت والتواطؤ الدولي. داعيا الحكومات العربية والإسلامية بضرورة التحرك الدولي العاجل. من أجل توفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني، واستصدار قرارات دولية توقف هذه الاعتداءات فورا.

وطالب البرلمانات العربية والإسلامية إلى عقد جلسات برلمانية لمناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين والقدس. وإصدار مواقف تنصر فلسطين ضد العدوان، وتحمي القدس من التهويد وتنقذ الأقصى من التقسيم. والعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

وشدّد المنتدى على أن يكون البرلمانيين والكتل البرلمانية، في طليعة شعوبهم للقيام بكل الأعمال البرلمانية والإعلامية والتوعوية والشعبية. لمناصرة الشعب الفلسطيني وحماية الأقصى ولدعم المرابطين المقدسيين.