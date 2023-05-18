المنتدى الإفريقي للإستثمار والتجارة: إشادة بجهود الجزائر في التنمية بأفريقيا

أشاد المشاركون في الطبعة الـ 9 للمنتدى الإفريقي للإستثمار والتجارة بجهود الجزائر في التنمية الإجتماعية والإقتصادية بإفريقيا.

وشهد اليوم الثاني لهذا المنتدى الذي نظمه المركز العربي-الإفريقي للإستثمار والتنمية. والذي حضره ممثلو مؤسسات وطنية رسمية وشخصيات عديدة، من سفراء، رؤساء مؤسسات ممثلو هيئات دولية، إفريقية وجزائرية. إشادة بجهود الجزائر في التنمية بإفريقيا، تحت إشراف الرئيس عبد المجيد تبون. و التي وصفت بالشجاعة والمنقذة لبلدان افريقية عديدة، خاصة الاكثر ضعفا منها.

وفي هذا السياق، أبرز السفير السنغالي بالجزائر، سيرينغي دياي، في خطاب ألقاه في إطار ورشة عمل بالمنتدى. أن الجزائر “رائدة اقليميا”. واستطاعت إطلاق العديد من المشاريع التنموية في منطقة الساحل و إفريقيا.

وقال: “نحيي مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون بتخصيص مليار دولار لتنمية بلدان افريقية. داعيا المجتمع الدولي إلى تسليط الضوء على هذه المبادرة التي تبعث الأمل في شباب هاته البلدان.

وفي السياق ذاته، وصف المدير العام لمجموعة التنمية الإفريقية، كاسوم كوليبالي، الجزائر ب”قاطرة التنمية” في المنطقة. ويتأكد دورها الريادي يوما بعد يوم بمبادرات شجاعة ومنقذة”.

كما دعى كوليبالي من جهة أخرى إلى التعجيل بتجسيد المشاريع الهيكلية الكبرى للتنمية في افريقيا. خاصة تفعيل منطقة التبادل الحر الإفريقية (ZLECAF).

من جهتها دعت مديرة معهد الإتحاد الإفريقي للإحصاءات، ليلى بن علي-كريم، مجموعة الدول الإفريقية إلى مشاركة إحصاءاتها. خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع الرئيسية للمنظمة الإفريقية. حتى يتسنى تقييم مراحل إنجازها بصفة مناسبة ومستمرة.

و اختتمت أشغال الطبعة التاسعة للمنتدى الإفريقي للإستثمار و التجارة اليوم الأربعاء. بحضور شخصيات عديدة من سفراء و رؤساء مؤسسات و ممثلو هيئات دولية و إفريقية وجزائرية.

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