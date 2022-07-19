المنتدى الإقتصادي الجزائري-الايطالي.. توسيع الشراكة لتصنيع السيارات

شكل المنتدى الإقتصادي “الجزائري-الإيطالي” المنعقد أمس الإثنين بالجزائر، فرصة للتأكيد على رغبة متعاملي البلدين في تعزيز الشراكة الإقتصادية الثنائية وتوسيعها لتشمل عدة قطاعات إقتصادية حيوية.

وحسبما نقلته الإذاعة الوطنية من المنتدى الذي يشارك فيه أزيد من 500 رجال أعمال من بينهم 180 إيطالي، أوضح الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن المؤسسات الإيطالية “أمامها العديد من فرص الاستثمار في بلادنا”. لاسيما في قطاعات الفلاحة والمناجم والسياحة. وكذا قطاع السكن الذي تواصل الدولة جهودها من أجل تطويره للاستجابة إلى الطلب المتزايد.

يضاف إلى ذلك قطاع الصناعة الذي يحظى بـاهتمام خاص، إذ تطمح الجزائر إلى الرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد عن 15 بالمائة في السنتين القادمتين، بدلا من 7 بالمائة حاليا.

كما أكد بن عبد الرحمان على سعي الجزائر لتحقيق “صناعة حقيقية” في مجال صناعة المركبات. مع “مراعاة عوامل نجاحها لاسيما الرفع من نسبة الإدماج، ونقل التكنولوجيا، وتطوير المناولة”.

وعلاوة عن هذه القطاعات، فإنه يجري العمل على تعزيز الشراكة والاستثمار أكثر في ميادين التنقيب وإنتاج النفط والغاز، والطاقات المتجددة.