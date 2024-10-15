المنتدى الإقتصادي الجزائري الهندي: تأسيس علاقات أعمال وشراكات مثمرة

إختتمت أشغال المنتدى الإقتصادي الجزائري الهندي، بالإتفاق على تأسيس علاقات أعمال وشراكات مثمرة ومربحة للجانبين.

وجرى المنتدى تحت اشراف رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، وسبق المنتدى، انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي. وفي حضور وزير التجارة وترقية الاستثمارات، الطيب زيتوني. وقّع مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية على مذكرة تفاهم للتعاون.

وجاء في البيان الختامي الذي توّج أشغال المنتدى، أنّ الأخير عرف مشاركة أزيد من ثلاثمئة متعامل اقتصادي جزائري وهندي ممثّلين لعدة قطاعات منها قطاعات الطاقة والمناجم. البيتروكيمياء والأسمدة، البنى التحتية، الصناعات الغذائية والتحويلية والميكانيكية، الكهرباء والسكك الحديدية. بالإضافة كذلك إلى إلى الصناعة الصيدلانية، النسيج والفلاحة، تحلية المياه وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.

وفتح المجال للقاءات المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الهنود الذين عبّروا بدورهم عن رغبتهم في تطوير التعاون الثنائي في مختلف القطاعات والميادين. على أساس الثقة المتبادلة وتكثيف برامج تبادل الزيارات والتواصل بين رجال الأعمال. مع الالتزام بضمان إستمرارية المشاركة في التظاهرات الاقتصادية المنظمة بالجزائر والهند. بالإضافة كذلك إلى الاتفاق على تأسيس علاقات أعمال وشراكات مثمرة ومربحة للجانبين.

وتميّز اللقاء بمداخلات حول مناخ الاستثمار في البلدين والسبل الكفيلة باستغلال كافة الفرص التي توفّرها أسواق البلدين.

وبمناسبة المنتدى، أكّدت الرئيسة مورمو والوزير زيتوني على أهمية العلاقات الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين. وضرورة العمل سويا على تعزيزها من خلال رفع حجم المبادلات التجارية وتنويعها. واستغلال فرص الاستثمار والشراكة المتاحة، لا سيما من خلال تشجيع المتعاملين الإقتصاديين للبلدين على تطوير وتجسيد مشاريع مربحة للجانبين.