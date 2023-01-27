المنتدى السابع للبلدان المصدرة للغاز سيُعقد في الجزائر نهاية سنة 2023

قال الأمين العام لمنتدى البلدان المصدرة للغاز محمد جمال، أن الجزائر ستحتضن القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز. مع نهاية السنة الجارية.

وأشار محمد جمال الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، إلى أن سنة 2023 ستعرف مناسبة هامة أخرى في العلاقات بين المنتدى السابع للبلدان المصدرة للغاز والجزائر. من خلال إحتضانها للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز. ويتوقع أن يكون في الجزائر العاصمة مع نهاية هذه السنة.

وأضاف، أن هنالك دليل واضح عن الإحترام الكبير الذي تحظى به بلادنا على مستوى المنتدى. والإعتراف بدورها الرائد في مجال صناعة الغاز. معربا عن إمتنانه وشكره للجزائر لدعمها الثابت لمنتدى البلدان المصدرة الغاز.

وأضاف ذات المسؤول أن هذا المعهد سيكون بمثابة إطار للتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدان الأعضاء. كما سيكون وسيلة للتعاون مع معاهد مماثلة عبر العالم. وكذلك أداة للتطور المهني لخبراء البلدان الأعضاء و ذلك بفضل إقامة دورات تكوينية و ملتقيات و ورشات.

أما فيما يخص مستقبل الغاز الطبيعي في سياق الإنتقال الطاقوي ومواجهة التغيرات المناخية، أعرب حمال عن قناعته بأن الغاز سيستمر في لعب دور محوري كطاقة للتنمية المستدامة. بالنظر سيما إلى النمو الديمغرافي و التوسع الحضري و نمو الاقتصاد العالمي.

و أشار الأمين العام للمنتدى إلى أن أمن الطلب العالمي على الطاقة سيشهد إرتفاعا بنسبة 22 بالمائة في افاق 2050. منها 36 بالمائة للغاز الطبيعي. مبرزا دور الغاز في المساهمة إيجابيا في الإنتقال الطاقوي و استقرار الشبكات الكهربائية.

و أضاف قائلا أن إزالة الكربون من الغاز الطبيعي يوفر إمكانيات كبيرة. حيث يمكن للتكنولوجيا المتطورة على غرار احتجاز واستعمال وتخزين الكربون ان تجعل من الغاز الطبيعي أكثر نظافة سيما لإنتاج الكهرباء و الصناعات الأساسية.

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