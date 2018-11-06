المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين يندد بمقتل خاشقجي

ندد المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، مساء أمس الأحد، بجريمة القتل الشنعاء التي تعرض لها الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي البيان الختامي، بعد انعقاد مؤتمره الثالث بتركيا، بعنوان”العمل البرلماني والتحديات القائمة”، طالب باستعجال التحقيقات ومعاقبة المتورطين فيها دون استثناء.

وأدان المنتدى كل ممارسات التطبيع مع الكيان الصهيوني التي أصبحت تمارسها بعض الحكومات العربية بتبجج فاضح، واستفزاز صارخ لمشاعر الأمة.

وطالب بالاعتذار عنها والتوقف التام عن كل أشكال التطبيع الرسمية والغير الرسمية.

كما عبر عن رفضه القرارات التي أقدمت عليها بعض الدول بتحويل سفراتها الى القدس، وأكد بهذا الخصوص، على أن القدس الشريف ستظل هي العاصمة الأبدية لفلسطين.

ودعا المنتدى بهذه المناسبة إلى واجب حماية المدينة من التهويد وحماية المسجد الأقصى المبارك من التقسيم.

كما طالب بإيقاف الحروب والإقتتال وتغليب الحلول السياسية والقبول بالحوار والمصالحة ونبذ العنف والإرهاب، والتمسك بوحدة الدول وأراضيها وشعوبها.