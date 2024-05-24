المنتدى العالمي للماء: وفد سعودي يزور الجناح الجزائري

زار وفد رسمي من المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، جناح الجزائر في المنتدى العالمي العاشر للماء المقام بمدينة بالي الأندونيسية.

الوفد السعودي متكون من وكيل وزارة البيئة و المياه و الزراعة، عبد العزيز الشيباني. والدكتور جلال محمد البدري الباصهي مدير عام الادارة العامة للدراسات ونمذجة مصادر المياه. مرفوقين بأعضاء من مجلس الشورى السعودي وعدد من الاطارات السامية.

وسمحت الزيارة للوفد السعودي باكتشاف آخر ما توصلت اليه الجزائر في مجال تسيير الموارد المائية وجهودها في سبيل توفير الماء عن طريق اطلاق عدة مشاريع. لاسيما في مجال تحلية مياه البحر و اعادة استعمال المياه المعالجة في الفلاحة.

وقام الوفد السعودي بزيارة الغرفة ثلاثية الابعاد حيث قدمت لهم شروحات حول منطقة الساورة التي تتعرض للجفاف.

وستختتم اشغال المنتدى العاشر للماء اليوم الجمعة بعد فعاليات دامت خمسة أيام تخللتها محاضرات و نقاشات حول مسائل الماء والبيئة.