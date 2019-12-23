المنتدى العالمي للوسطية: المجاهد قايد صالح رحل بعد مهمة شاقة انتهت بتسليم الأمانة وحفظ الوديعة

قدم المنتدى العالمي للوسطية تعزية للشعب الجزائري والجيش الوطني الشعبي في وفاة الراحل المجاهد أحمد قايد صالح

وفي التعزية التي امضاها رئيس المنتدى أبو جرة سلطاني قال أن رحيل الفريق قايد صالح جاء في مرحلة حساسة تمر بها البلاد.

وأكد المنتدى بأن هذا الرحيل جاء بعد نهاية مهمة طويلة وثقيلة وشاقة كللت بتسليم الأمانة إلى من شاءت أقدار الله أن تضع الجزائر على بداية سكة جديدة

وترحم المنتدى على روح الفقيد وسأل الله العلى القدير أن يسكنه فسيح جناته ويتقبل جهده وجهاده وتضحياته، خاصة وأنه صان الأمانة وحفظ الوديعة.

وذكر المنتدى العالمي للوسطية بخصال المرحوم الذي دافع عن الجزائر إلى أخر نفس من أنفاسه