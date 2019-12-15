المنتدى المدني للتغيير يهنئ تبون بفوزه ويدعو لفتح حوار مع الحراك

هنأ المنتدى المدني للتغيير الرئيس الجديد المنتخب عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وكذا الشعب الجزائري عللى هذا الانجاز التاريخي.

وثمن المنتدى المدني للتغيير في بيان له اليوم إلتزامات وقرارات الرئيس المنتخب تبون في إستمرار وفتح مسار الحوار الوطني مع الحراك.

وهذا وفق خارطة اطريق لخدمة مصلحة الوطن والحوار هو المخرج الذي تسبقه تدابير إطلاق صراح المعتقلين ورفع القيود على الحراك والإعلام.

وفي ذات السياق ندد المنتدى المدني للتغيير بكل انواع وأشكال العنف كما حدث أثناء العملية الانتخابية بمنع المواطنين من اداء واجبهم الانتخابي.

وكذا التجاوزات التي وقعت بتكسير صناديق الإقتراع وحرق مرافق عموميةن إضافة إلى ضرب وقمع المتظاهرين بالحراك من طرف قوات الامن