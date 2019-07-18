المنتدى المدني للتغيير يوضح بشأن الشخصيات المقترحة لإدارة الحوار الوطني

أكد المنتدى المدني للتغيير،أنه هو من اقترح مباشرة بعض الشخصيات المعروفة بوزنها السياسي ورصيدها النضالي لتكون ضمن قائمة الشخصيات ال13 التي من شأنها ادارة وتسيير الوساطة والحوار الوطني.

وجاء في بيان للمنتدى، الذي وقعه رئيس المنتدى عبد الرحمن عرعار، أنه “بمبادرة من المنتدى المدني للتغيير امس الاربعاء تم الاعلان عن مقترح قائمة 13 شخصية وطنية لإدارة وتسيير الوساطة والحوار الوطني اجتهادا منا على أنها تمثل توافق وطني وقبول شعبي ورسمي”.

وعليه نوضح أنه “تم التواصل مع العديد من هذه الشخصيات والحصول على الموافقة وقبول الانخراط في المسعى، أما بالنسبة المجاهدة جميلة بوحيرد، وأحمد طالب الابراهيمي ومولود حمروش فالمنتدى المدني للتغيير هو الذي اقترحهم مباشرة في القائمة.

لما يمثلونه من رمزية وقبول شعبي ورصيد نضالي ووزن سياسي ولا ننقص من قيمة أي شخصية في القائمة المقترحة”، يضيف البيان.

وأضاف أنه “لا نستطيع خوض مسار الحوار بدون هذه النوعية من الرجال والنساء الذين نشيد بمواقفهم ونحترم قراراتهم وآرائهم ونبقى رهن اشارتهم و المهم أن مسار الحوار يأخذ طريقه للخروج من الازمة وتنتصر الجزائر”.