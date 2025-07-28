المنتنخب الوطني للمصارعة يحرز 10 ميداليات في الألعاب الإفريقية المدرسية

حقق المنتخب الوطني للمصارعة الإغريقية، بداية قوية، في منافسة الألعاب الإفريقية المدرسية 2025، الجارية بالجزائر.

وتمكن المنتخب الوطني للمصارعة (أقل من 17 عاما)، أمس الأحد، من حصد 10 ميداليات، منها سبع ذهبيات، وثلاث فضيات.

وصرح المدرب الوطني يزيد بودارين لـ(و.أ.ج): “لقد عرفت النزالات سيطرة كلية لممثلي الجزائر الشباب امام أقوى مصارعي القارة الإفريقية، على غرار مصر، وتونس”.

كما أضاف: “فزنا بسبعة ألقاب في الاختصاص من 10 ممكنة، وهو ما يعتبر نتيجة ايجابية تستحق الاشادة”.