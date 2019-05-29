“المنجل” يصل قسنطينة.. قضايا الفساد تطيح بمقاول وموظفين عمومين

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“المنجل” يصل قسنطينة.. قضايا الفساد تطيح بمقاول وموظفين عمومين
بقلم مصطفى.ق

تم تقديم 3 أشخاص للعدالة يشتبه تورطهم في قضية  “المنح و الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية” في إطار  تظاهرة “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015”.

حسب ما ورد اليوم الأربعاء في  بيان لخلية الإعلام و الاتصال بالأمن الولائي بقسنطينة.

توقيف المشتبه بهم مقاول و موظفين اثنين بإدارات  عمومية  تتراوح أعمارهم ما بين 38 و 58 سنة يأتي في إطار جهود الفرقة  الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة  لحماية الاقتصاد الوطني.

و ذلك على خلفية اشتباه “تورطهم في تجاوزات متعلقة  بإبرام صفقات غير مستوفية للشروط القانونية ذات صلة بتنظيم تظاهرة  قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 تخص مجال البناء و التعمير”.

حيثيات القضية تعود لتعليمة نيابية من قبل وكيل الجمهورية  لدى محكمة قسنطينة بخصوص “منح والحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات  العمومية وإساءة استغلال الوظيفة و عدم التصريح الجبائي و كذا ممارسة نشاط  تجاري دون قيد في السجل التجاري”.

وتخص المشاريع المشبوهة “إنجاز التهيئة الخارجية و فضاءات تسلية و نوعية و أسعار المواد الأولية والتجهيزات التي تم اقتناؤها” وفقا لنفس المصدر.

وقد تم تقديم المشتبه بهم الثلاثة أمام النيابة المحلية بعد الانتهاء من  مجريات التحقيق و إعداد ملف إجراءات جزائية ضدهم.


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