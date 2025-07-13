المنحة المدرسية.. تعليمات وزارية هامة

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، بمقر الوزارة على اجتماع تنسيقي لمتابعة وتقييم عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة.

وأكدّت مولوجي على أهمية التنسيق مع القطاعات الشريكة في العملية. في إطار تضامن حكومي قصد الإسراع في عملية استكمال الترتيبات اللازمة. لضمان دفع المنحة المدرسية الخاصة في الآجال المحددة. بما يكفل استفادة التلاميذ من الفئات المعوزة من هذا الدعم قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد.

وحضر الاجتماع مدراء وإطارات بوزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتربية الوطنية، بالإضافة إلى إطارات الإدارة المركزية لوزارة التضامن ومدراء المصالح المعنية بوكالة التنمية الاجتماعية.

في حين، وجّهت وزيرة التضامن، تعليمات صارمة لتجنيد كافة الإطارات المحلية لمديريات النشاط الاجتماعي والتضامن ووكالة التنمية الاجتماعية. من أجل مرافقة وإعلام الفئات المستهدفة بإجراءات وكيفيات التسجيل للاستفادة من المنحة.

وأسدّت الوزيرة توجيهات تتعلق أساساً بتسهيل إجراءات تحيين ملفات المستفيدين المودعة على مستوى البلديات سلفا. وكذا تسريع وتيرة تحويل الملفات آنيا وبشكل دوري من المؤسسات التربوية إلى مكاتب النشاط الاجتماعي المكلفة بحجز البيانات. بالإضافة إلى تسخير الأعوان المكلفين بهذه العملية. للعمل عبر نظام المداومة لاسيما خلال عطلة نهاية الأسبوع بغية ضمان صب المنحة المدرسية في الآجال المحددة.

كما أكدت مولوجي على ضرورة مواصلة الجهود لضمان وصول المنحة المدرسية الخاصة إلى مستحقيها في ظروف شفافة ومنظمة. مشددة على أهمية العمل التكاملي بين جميع القطاعات المعنية لتحقيق الأهداف الاجتماعية المسطر. مشيدة بالجهود الحثيثة المبذولة منذ انطلاق العملية بداية شهر جويلية من طرف ولاة الجمهورية والمؤسسات التربوية. ومصالح النشاط الاجتماعي ووكالة التنمية الاجتماعية.

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