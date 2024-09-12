المنستيري التونسي يستثمر في شعبية المولودية !

في خرجة مفاجئة قررت إدارة نادي الاتحاد المنستيري التونسي، منافس مولودية الجزائر، في دوري أبطال إفريقيا، طرح التذاكر الخاصة بأنصار العميد، بسعر مبالغ فيه.

وتواجه المولودية غدا الجمعة، بداية من الساعة 18:00، الاتحاد المنستيري، على ملعب “حمادي العقربي” برادس. ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لـ “الشامبينز ليغ”.

وطرح الفريق التونسي، التذاكر الخاصة بأنصاره، بقيمة 10 دينار تونسي، ما يعادل 700 دينار جزائري. بالنسبة للمدرجات الجانبية.

بينما وصلت قيمة المدرجات المغطات إلى 20 دينار تونسي، مقابل 30 دينار تونسية، للمنصة الشرفية الجانبية و50 للمنصة الشرفية.

في حين أن تذاكر أنصار المولودية تم تحديد قيمتها بـ 50 دينار تونسي، ما يعادل 3700 دج. وهي الخرجة التي أثارت استياء واسع بين عشاق اللونين الأحمر والأخضر، الذين تنقلوا بأعداد غفيرة إلى تونس، لمساندة رفقاء الطيب مزياني.