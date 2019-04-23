“المنسي” اللقب الجديد لـ”محرز”

مُنح الدولي الجزائري، رياض “محرز”، لقبا جديدا من طرف وسائل الإعلام البريطانية، وذلك بسبب وضعيته المُعقدة مع ناديه “مانشستر سيتي”.

ووصفت جريدة “الدايلي مايل” الإنجليزية إسم “النجم المنسي” للجناح الطائر، في صورة توضح المُعاناة التي يعيشها مؤخرا مع “مانشستر سيتي”.

وإعتبر المصدر، بأن اليساري، كان يتوقع أن يجد صعوبات لفرض نفسه، ولكنه لم يتصور أن يخرج من حسابات “بيب غوارديولا”.

وأشارت الجريدة في سياق مُنفصل، إمكانية رحيل إبن “سارسال” عن “الستيزنس” الصيف القادم، إن لم تتحسن وضعيته في القريب العاجل.