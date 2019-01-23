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المنشد جلول يرد على مهاجمي الراحل هواري المنار

فن وثقافة
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المنشد جلول يرد على مهاجمي الراحل هواري المنار
بقلم نادية بن طاهر

بعد وفاة الفنان هواري المنار، انتشرت العديد من الفتاوى على مواقع التواصل الاجتماعي، حول توبة الفنانين.

وحول الموضوع قال المنشد جلول “علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أننا دعاة ولسنا بقضاة”.

وأضاف جلول” فنحن لا نستطيع أن نحكم على هذا المغني الراحل أو غيره، أو حتى على أنفسنا”.

وتابع المنشد”لا يستطيع أن يعرف أي أحد منا ماهو مصيره، وكيف نموت، هل نموت على الطاعة؟ أو على المعصية؟”.

وختم جلول كلامه “لا نستطيع الآن إلا الدعاء للراحل هواري المنار، وأن نذكر محاسنه، هذا ميت لا نستطيع أن نذكره إلا بالخير”.


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