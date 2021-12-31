المنشطات تضرب بيت منتخب كوت ديفوار قبل موعد الكان

قرر اليوم الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إيقاف حارس منتخب كوت ديفوار سيلفان غبوهو لسنوات عديدة بعد وقوعه في المحظور قبل أيام قليلة من انطلاق العرس الكروي الإفريقي “الكان”.

وذكر موقع “أفريك فوت”. أن منتخب ساحل العاج منافس الخضر في كأس الأمم الأفريقية سيفقد حارسه رسميا بعد ثبوت تناوله للمنشطات.

كما أكّد أن حارس مرمى النادي الاثيوبي والكيت سيتي قد أخضع إلى فحص المنشّطات،عن طريق عينة من “البول”، التي وجد فيها مادة “تريم تازيدين” المحظورة منذ عام 2014 .

يحدث هذا، في ظل الموجة التي ضربت بيت الفريق أين أصيب سبعة لاعبين بالفيروس حسب “أفريكا فوت يونايتد” اليوم.

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أكد مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، أمس الخميس، أن التفكير في إلغاء الكان لم يكن إشاعة. كما أضاف “قدوم صامويل إيتو على رأس الاتحاد الكاميروني ساهم في الإبقاء عليها”.

وأشار الناخب الوطني، إلى أنه يملك نفس متعطش للقب كان عنده في سنة 2018 و2019.

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وعاد مسلسل تأجيل “الكان” ليعرف حلقة جديدة منه، وذلك بعد ضغوطات من جياني إنفانتينو والأندية الأوروبية الكبيرة.

وكشفت “بي إن سبورتس”، عن إجتماع طارىء بين رئيس الفيفا ونظيره رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، لدراسة هذه القضية الشائكة.

وأكد المصدر السالف ذكره، بأن إنفانتينو مصر على تأجيل المنافسة، بحجة الإنتشار السريع المتحور أوميكرون في القارة السمراء.

ويصر السويسري، على وجود تهديد على صحة اللاعبين الذين سيكونون معنيين بالمشاركة في المنافسة الإفريقية.

ويفترض أن تجتمع اللجنة التنفيذية للكاف في الساعات القادمة، من أجل دراسة مستقبل كأس إفريقيا والحسم فيها بشكل نهائي.

وأصدرت الكاف، بيانا رسميا، تؤكد فيه لعب “الكان” في موعدها المحدد، نافية ما يتم تداوله بخصوص إلغائها أو تأجيلها.

وأكدت الكاف، بأن أمينها العام، يتحرك دون هوادة لضمان لعب المنافسة شهر جانفي المقبل، وتفادي فضيحة مدوية لهيئة باتريس موتسيبي.

وتتواجد الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، تحت ضغط رهيب، من الفيفا والأندية الأوروبية الساعية لحرمان نجومها من المشاركة في المنافسة.

ويترقب الخضر القرار الرسمي والنهائي، وهم الساعون للمحافظة على لقبهم القاري المتحصل عليه بجدارة عام 2019 في مصر.

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