المنشطات تطيح بلاعبين بداية هذا الموسم

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن نتائج مراقبة تعاطي المنشطات في الموسم الكروي الجاري لمختلف الأقسام، والتي أطاحت بلاعبين.

ونشر موقع “الفاف”، التقرير المفصل، الذي قدمته لجنة مكافحة المنشطات، برئاسة الدكتور جمال الدين دامارجي، والخاصة بالموسم الجاري.

وأكد هذا التقرير، إخضاع 240 لاعبا لكشف المنشطات، وتم تسلم 164 نتيجة، منها 162 حالة سلبية، وحالتين إيجابيتين، في إنتظار نتائج 76 حالة أخرى.

وجرت هذه المراقبة التي شملت 240 لاعبا، في 60 مباراة، من الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية، بالإضافة للقسم الهاوي.

وكشف تقرير لجنة مكافحة المنشطات، أن الحالتين الإجابيتين لهذه التحاليل، تخص لاعبين من القسم الهاوي.