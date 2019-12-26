المنطق يحسم مباريات الدور الـ32 من كأس الجمهورية

غاب عنصر المفاجأة في مبارايات الدور الـ32 من كأس الجمهورية، التي لعبت اليوم الخميس، بعدما حققت معظم الأندية الكبيرة، التأهل للدور الـ16.

وسجل فريق أولمبي الشلف، أكبر نتيجة في هذا الدور، بعد فوزه على الضيف اتحاد بني دوالة، بنتيجة 6-1، لضمن بذلك تأهله للدور الـ16.

ومن جهته، سجل نادي بارادو، هو الآخر نتيجة ثقيلة في هذا الدور، أين فاز على ضيفه نادي بير العرش بـ5-0.

وجاءت النتائج الكاملة لمباريات الدور الـ32 من كأس الجمهورية، والتي لعبت اليوم الخميس، على النحو التالي:

اتحاد بومدفع 3-0 تضامن سوف

جمعية الخروب 2-1 شبيبة برج منايل

جمعية المرسى 2-0 وفاق سور الغزلان

أمل غريس 3-0 مولودية واد الشعبة

أولمبي الشلف 6-1 اتحاد بني دوالة

وداد بوفاريك 3-1 اتحاد وهران

نادي بارادو 5-0 نادي بير العرش

أمل برج الصباط 1-3 نصر حسين داي