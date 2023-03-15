المنظمات النقابية مدعوة للإبلاغ بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها قبل نهاية مارس

ذكرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، المنظمات النقابية بالتزامها القانوني المتعلق بالإبلاغ بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية. إلى السلطة الإدارية المختصة في أجل لا يتعدى نهاية مارس الجاري وهذا عن طريق المنصة الرقمية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المنظمات النقابية مطالبة بالتزامها القانوني المتعلق بالإبلاغ بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية إلى السلطة الإدارية المختصة. المنصوص عليها في أحكام المادة 10 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 جوان 1990. المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم.

كما دعت الوزارة المعنيين بالأمر أن يقدموا أسماء ممثليهم في أجل لا يتعدى 31 مارس 2023. وهذا عن طريق المنصة الرقمية التي يمكن الولوج إليها عبر الرابط التالي https://tamthiliya.mtess.gov.dz/.

وفي حال عدم تقديم المنظمات النقابية عناصر تقدير تمثيليتها النقابية في الأجل المحدد. يمكن أن تعتبر غير تمثيلية. وفقا لأحكام المادة 37 مكرر من القانون رقم 90-14 المذكور أعلاه.