المنظمة البحرية الدولية: 18 شركة شحن غيرت مسارها لتبحر حول افريقيا إثر الهجمات بالبحر الأحمر

أعلنت المنظمة البحرية الدولية، اليوم الأربعاء، ان 18 شركة شحن غيرت مسارها إثر الهجمات بالبحر الأحمر.

واضافت ذات المنظمة، أن 18 شركة شحن قامت بتغيير مسار سفنها لتبحر حول أفريقيا بسبب الهجمات المتواصلة في البحر الأحمر.

وأسهم توجه السفن إلى جنوب أفريقيا ومنها إلى أوروبا والعالم في رفع تكاليف النقل البحري بشكل كبير جدا.

وكشفت المنظمة ان لديها برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن في البحر الأحمر.