المنظمة الدولية: الحماية المدنية الجزائرية قوة ومرجعية للدول الإفريقية

إعتبر الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية، بلقاسم الكتروسي، إن الحماية المدنية الجزائرية، قوة ومرجعية للدول الإفريقية في التنظيم والتدريب.

وأشاد ذات المتحدث، خلال الإجتماع الإفريقي الـ4، للمديرين العامين للحماية المدنية بالجزائر، اليوم الأحد، بالإمكانيات المادية والبشرية للحماية المدنية بالجزائر.

وقال الأمين العام، أن إجتماع الجزائر يهدف للخروج بقرارات تسمح بتسطير برنامج للحماية المدنية الإفريقية، وفقا لإحتياجاتها، خلال السنوات الـ5 المقبلة.

وبدوره، اعتبر المدير العام للحماية المدنية، بوعلام بوغلام، إن هذا الإجتماع فرصة للتعاون والإستفادة من التجربة الجزائرية في المجال.