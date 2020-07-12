المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة تعيّن ممثّلين لها في الجزائر

عيّنت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة ممثلين لها في الجزائر مكلفين بالاتصال والسمعي البصري والعلاقات مع وزارة الإتصال.

وحسب بيان المنظمة الدولية المنشور على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، ليلة أمس السبت، فقد تمّ تعيين أحمد خير الدين من ولاية بومرداس كعضو مكتب الصحافة ونائب مكلف بالاتصال والسمعي البصري.

كما عيّنت الأستاذة سعود صبيحة من بومرداس أيضا، كنائب مكلفة بالعلاقات مع وزارة الاتصال، واللذين سيمثّلان المنظمة في الجزائر أمام جميع الجهات الرسمية والمسؤولة.

وقد جاء تعيين الجزائريين تبعا للنظام الداخلي للمنظمة لتشكيل الهيئات الإدارية والمكاتب في مختلف مناطق ومدن الجزائر وبعدما توفرت فيهما شروط العضوية من القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة.