المنظمة الدولية للهجرة تُثني على جهود السلطات الجزائرية 

تحادث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، على هامش أشغال اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة الـ7 بإيطاليا.

وحسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة، إستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء، جودة علاقات التعاون بين الجزائر والمنظمة الدولية. وكذا الوتيرة الايجابية للعمل المشترك.

وأثنت مسؤولة المنظمة الدولية للهجرة على جهود السلطات الجزائرية في دعم عمل المنظمة. من خلال تجنيد الوسائل البشرية والمادية قصد ضمان التكفل الانساني بالمهاجرين. فضلا على تيسير عملها في مجال ضمان العودة الطوعية للمهاجرين.