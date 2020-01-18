المنظمة الطلابية الجزائرية تدعو إلى استحداث البرلمان الطلابي

دعت المنظمة الطلابية الجزائرية، اليوم السبت، إلى استحداث البرلمان الطلابي ليؤدي الدور الرقابي على سياسات وزارة التعليم العالي.

وقد نظمت المنظمة الطلابية الجزائرية اليوم السبت، بجامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله، بوزريعة، الندوة الوطنية لرؤساء المكاتب الجامعية للمنظمة حول رؤية الجامعة لمشروع تعديل الدستور.

وأجمع الحضور على ضرورة إعطاء الجامعة مكانتها الحقيقية، وأن تؤدي أدوراها خلال المرحلة القادمة وبالخصوص ضمن تعديل الدستور.

وشددوا على ضرورة أن يكون التعديل عميقا، دون المساس بالمبادئ الأساسية للدولة التي تناولها بيان أول نوفمبر.

كما أكدوا على وجوب دسترة العديد من القوانين لصالح الجامعة لتؤدي مهامها بفعالية.

ودعت المنظمة الطلابية الجزائرية الى استحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني.

وتكون مهمته الإستشراف والتنسيق وتوجيه السياسات العامة، والتي تكون من صلب اهتمامته وضع استراتيجية تكاملية بين الوزارات، حتى يتسنى لهذه القطاعات أن تعمل في تكامل وفقا لأهداف الدولة الإستراتيجية وتستجيب لمتطلبات الشغل وتقلص من منسوب البطالة لدى خريجي الجامعات.

ويعتبر مرجعية لكل وزير، حيث يلتزم بالبرنامج المسطر من قبل هذا المجلس.

ودعت إلى الإسراع في تقنين عملية الذهاب نحو الدعم المباشر للطالب، من خلال رفع مسودة حول رؤية في قطاع الخدمات الجامعية وإصلاحها إصلاحا عميقا وفق ترشيد النفقات العمومية في قطاع الخدمات الجامعية، من أجل قطاع عمومي ذو طابع اقتصادي خاص يهدف إلى تطوير الحياة الإجتماعية للطالب.

وطالبت بتقنين نظام التدريس عبر الجامعات ليتاح الفرصة للطلبة من أجل العمل و الدراسة بشكل متناسب.

كما دعت الى صدور قوانين من أجل دسترة الحصانة النقابية لممثلي الطلبة المنضوين تحت لواء منظمات طلابية و أعضاء في مجالس الوساطة (المجلس البيداغوجي، مجلس الإدارة، مجلس التأديب)

وطالبت بتقنين فتح مكاتب الإقتراع والإنتخاب في الأحياء الجامعية، لتسهيل العملية الإنتخابية للطلبة للإدلاء بأصواتهم، وإشراك الطلبة ضمن عضوية السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

كما أسدى رئيس المنظمة فاتح سريبلي تعليماته لكل رؤساء المكاتب، للتوجه العاجل نحو عقد الورشات الكبرى لإثراء النقاش حول تعديل الدستور، من أجل أن تستكمل الرؤية أكثر، بداية من يوم غد الأحد إلى الفاتح فيفري.

لتتوج بانعقاد الملتقى الوطني، بحضور أساتذة وخبراء قانونيين في شتى المجالات، من أجل إعداد المسودة النهائية التي ستقترحها الجامعة على اللجنة التقنية المكلفة بتعديل الدستور.

واغتنم الفرصة لتوجيه الدعوة لكل مكونات الأسرة الجامعية من أساتذة وطلبة وموظفين، للمشاركة بقوة ضمن الورشات الكبرى عبر الجامعات حول رؤية الجامعة لتعديل الدستور .

وأعرب الحاضرون عن تثمينهم لقرار رئيس الجمهورية القاضي بإعداد قوانين تجرم العنصرية والكراهية.

وأثنوا على دور الجيش الشعبي الوطني إلتزامه بأداء مهامه الدستورية والحفاظ على وحدة وسلامة التراب الوطني.