المنظمة الطلابية الحرة: تقليص العطلة وتحديد شهر ديسمبر للدخول الجامعي2020-2021  

الوطني
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المنظمة الطلابية الحرة: تقليص العطلة وتحديد شهر ديسمبر للدخول الجامعي2020-2021  
بقلم نوال زايد  

 اقترحت المنظمة الطلابية الحرة  جملة  من الاقتراحات قصد إنقاذ الموسم الجامعي   الحالي أين  طالبت بضرورة استكمال الدروس الخاصة بالسداسي الثاني وهذا بداية من شهر سبتمبر إلى غاية منتصف أكتوبر ،وهي الفترة التي سيتم فيها إجراء امتحانات السداسي الثاني .

وحسب بيان المنظمة الذي تحوز النهار أون لاين على نسخة منه  فقد أكدت المنظمة أن الدخول الجامعي سيكون 1 سبتمبر لكن لاستكمال السداسي الثاني  المقدر ب 6 أسابيع ،وأن تجرى الامتحانات بداية من منتصف أكتوبر مع  تحديد أسبوع عطلة فاصل بين السنتين الجامعيتين ، على أن يكون ديسمبر بداية السنة الجديدة.

كما اقترحت المنظمة  تقليص العطلة الشتوية و العطلة الربيعية إلى أسبوع، و مناقشة المذكرات ورسائل الدكتوراه والماستر في شهر جوان إلى بداية شهر جويلية .

كما أكدت  المنظمة أن الجامعات بحاجة إلى فتح قنوات التواصل الدائم مع الطلبة لبث رسائل مكتوبة ومرئية ومسموعة تتضمن التطمين والتهدئة والنصائح المختلفة للطلبة ولذويهم، وتتضمن أيضا القرارات المتعلقة بأداء الامتحانات النهائية.

 كما طالبت المنظمة بتجهيز الجامعات بالوسائل الضّرورية للكشف عن فيروس كورونا بوضع كاميرات حرارية وكذا توفير وسائل الوقاية والتعقيم ،وكذا تعقيم المدرّجات وقاعات الدّراسة والمخابر و تهيئة دورات المياه  وتوفير مواد التّطهير والتّعقيم  مع  إلزامية وضع الكمامات لجميع الطلبة كإجراء إحترازي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=817779

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