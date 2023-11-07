المنظمة العالمية الدبلوماسية للعدالة والسلام تناشد الرئيس تبون لنصرة فلسطين

ناشد الناشط الحقوقي منير قتال ممثل المنظمة العالمية الدبلوماسية للعدالة والسلام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بالإضافة كذلك إلى عدة منظمات من مختلف أنحاء العالم من أجل دعم أكثر للقضية الفلسطينية

وجاء في نص الرسالة: سيادة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

باحترام عميق وتقدير كبير، نتوجه إليكم نيابة عن المنظمة الدبلوماسية العالمية ورئيسها حمزة بن علاق، الجزائري الأصل، لنعبر لكم عن تقديرنا العميق للجهود الجادة والمستمرة التي تقومون بها من أجل دعم القضية الفلسطينية والتصدي للانتهاكات ضد الفلسطينيين.

كما تابع يقول:” نعلم بالمسؤوليات الكبيرة التي تحملها كممثل عن شعب الجزائر ومن خلال منصبكم كرئيس للجمهورية، ونثمن التصريح القوي الذي أطلقتموه خلال خطابكم الأخير بشأن رفع دعاوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي. يسعدنا أن نخبركم أن المنظمة الدبلوماسية العالمية قد استجابت فورا لدعوتكم وقامت بتقديم شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية بناء على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة.

كما أن هذه الخطوة تمثل إرتفاع صوت العدالة والإنسانية. وتجسيدا للدعم القوي والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم والاضطهاد.

وأعرب ممثل المنظمة العالمية الدبلوماسية للعدالة والسلام عن تمنياته بإمكانية عقد مقابلة مع فخامتكم ووفد المنظمة الدبلوماسية العالمية في الجزائر. لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق في سبيل تحقيق العدالة والمساءلة.

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