المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ترجح عودة ظاهرة “إل نينيو” في منتصف العام الجاري

رجحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عودة ظاهرة “إل نينيو” اعتبارا من منتصف عام 2026، ما سيؤثر على درجات الحرارة ومعدلات تساقط الأمطار في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت المنظمة، الجمعة، في أحدث تقاريرها إلى تغير ملحوظ في المحيط الهادئ الاستوائي. موضحة أن درجات حرارة سطح المياه ترتفع بسرعة، ما ينذر بعودة محتملة لظاهرة “إل نينيو” بين شهري ماي وجوان المقبلين.

وذكرت أن توقعاتها للأشهر الثلاثة المقبلة المستندة إلى توقعات من مراكز مناخية عدة تشير إلى هيمنة. شبه عالمية لدرجات حرارة أعلى من المعتاد على سطح الأرض إلى جانب تقلبات محلية في معدلات هطول الأمطار.

يشار أن ظاهرة “إل نينيو” تتميز بارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، وتحدث عادة كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر من 9 إلى 12 شهرا.

