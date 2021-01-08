المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تعلن اختفاء ثقب الأوزون

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي، اختفى تماما في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وغردت على تويتر “تم إغلاق ثقب الأوزون نهاية ديسمبر، بسبب الظروف الجوية وتعافيه من المواد الكيميائية في الغلاف الجوي”.

وقد حذرت سابقا من كون ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي قد وصل إلى أقصى مداه في 2020 وأصبح الأكبر والأعمق.